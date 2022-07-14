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Пропавшая накануне у Фиагдона девочка утонула в реке

Пропавшая накануне у Фиагдона девочка утонула в реке

Четырехлетнюю девочку, накануне пропавшую у реки Фиагдон в Северной Осетии, нашли мертвой, - сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС. 

Тело погибшей обнаружили через 500 м от предполагаемого места ее падения в реку. Семнадцать спасателей искали ребенка возле селения Дзуарикау Алагирского района почти сутки, - передает "АиФ-Ставрополье". 

Берег реки возле беседки для отдыха, где пропала девочка, пологий, к воде ведет деревянный настил, но течение реки здесь довольно сильное. 

С родственниками ребенка работают психологи МЧС. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства смерти девочки.

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