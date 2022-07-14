Пропавшая накануне у Фиагдона девочка утонула в реке

14 июл. 13:32

Четырехлетнюю девочку, накануне пропавшую у реки Фиагдон в Северной Осетии, нашли мертвой, - сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС.

Тело погибшей обнаружили через 500 м от предполагаемого места ее падения в реку. Семнадцать спасателей искали ребенка возле селения Дзуарикау Алагирского района почти сутки, - передает "АиФ-Ставрополье".

Берег реки возле беседки для отдыха, где пропала девочка, пологий, к воде ведет деревянный настил, но течение реки здесь довольно сильное.

С родственниками ребенка работают психологи МЧС. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства смерти девочки.