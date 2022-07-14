Глава МИД Британии пообещала противостоять РФ в случае избрания премьером

14 июл. 13:19

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс пообещала в случае избрания лидером Консервативной партии и премьер-министром противостоять России, сказала она, официально запуская в четверг в Лондоне свою избирательную кампанию.

"Я продолжу вести вперед свободный мир, противостоя [президенту России Владимиру] Путину и гарантируя, что Украина победит", - сказала глава британского дипведомства.

Трасс также отметила, что, работая в правительстве она постоянно "принимала сложные решения", приведя в качестве примера "самые суровые санкции" в отношении России.