Дагестанский завод промышленного стекла к концу месяца даст первую продукцию

14 июл. 13:16

Завод по производству шаров для изготовления стекловолокна, запущенный в мае этого года в городе Дагестанские Огни, в июле выпустит первую продукцию, - сообщил в четверг министр промышленности и торговли Дагестана Низам Халилов.

"Мы восстановили единственное в России производство стеклянных шариков, которые используются для производства стекловолокна, в течение месяца оно выпустит первую продукцию. Температура печи должна дойти до - 1 500-1 600 градусов по Цельсию, что позволит предприятию начать промышленное производство и выйти на проектную мощность", - рассказал Халилов, передает ТАСС.

Продукция завода позволит заместить на российском рынке продукцию, которая ранее ввозилась из других стран, в первую очередь ею будет обеспечен "Каспийский завод стекловолокна", а затем все предприятия, которые производят стеклонити, - добавил министр.