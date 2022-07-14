МИД РФ: Россия готова к работе с США по вопросу обмена заключенными

14 июл. 13:02

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что Москва готова к работе с США по вопросу обмена граждан, находящихся под стражей, однако давления не потерпит.

"Мы призываем власти США не спекулировать на этой чувствительной материи, затрагивающей судьбы конкретных людей, и советуем отказаться от бесперспективных попыток оказывать на нас давление. Призываем их сосредоточиться на практической работе по установленным каналам. По-другому просто не получится", - сказала она, отвечая на вопрос РИА Новости, о том ведутся ли сейчас переговоры между Россией и США по обмену заключенными, как об этом ранее заявил Белый дом.

"Они (США) должны определиться, чего они хотят. Предметно работать? К такому подходу мы готовы. Заниматься самопиаром или информационными кампаниями - это их выбор, но мы в этом участвовать не собираемся", - подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.