В Казахстане назвали место, которое превзойдет все курорты страны

14 июл. 12:58

Руководитель Восточно-Казахстанской области Даниял Ахметов сообщил, что развитие Бухтарминского водохранилища планируется в ближайшее время.

Он также отметил, что у Бухтармы есть все шансы стать курортной территорией и собрать туристов со всей страны.

"Мы меняем свой крен с развития озера Алаколь, куда мы вложили 17 млрд. Мы плавно переходим на развитие своего Бухтарминского побережья. Я заверяю, нам нужно три года, побережье будет конкурентом любому другому курортному месту нашей страны. Возможно, мы превзойдем их", - цитирует его Sputnik Казахстан.

Аким заявил, что регион обладает не только уникальными природными ресурсами, но и единственной в Казахстане процедурой пантолечения. "Это будет одним из направлений, которое мы сегодня начали и будем дальше продолжать", - сказал он.

Стоит добавить, что Бухтарма - правый приток Иртыша, расположенный в Восточно-Казахстанской области. Исток находится в ледниках хребта Южный Алтай.