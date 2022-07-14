Мария Захарова "Вестнику Кавказа": Россия поддерживает расширение БРИКС на Ближний Восток

14 июл. 12:59

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента "Вестника Кавказа" о российском подходе к интересу Ирана вступить в БРИКС, заявила, что Москва может только приветствовать внимание ближневосточных партнеров к этому объединению.



"В период с 23 по 24 июня с успехом прошел 14-й саммит БРИКС, он состоялся в рамках диалога высокого уровня по вопросам развития в формате БРИКС+. На нем был продемонстрирован действительно большой запрос со стороны государств с формирующимся рынком на углубления взаимодействия с этим объединением", - прежде всего сказала она.



"Все, и наша страна безусловно, высоко оценили участие президента Ирана в этом заседании. В итоговой декларации саммита зафиксирован курс на дальнейшее развитие сотрудничества пятерки БРИКС с заинтересованными развивающимися странами в форматах Брикс-Outreach и БРИКС+", - напомнила Мария Захарова.



"Также с подачи китайского председательства в пятерке активизировались дискуссии по вопросу расширения объединения. Мы эту инициативу поддерживаем, о чем неоднократно заявляли. БРИКС предстоит определиться с модальностями этого процесса, согласовать принципы, критерии, стандарты, соответствующие процедуры. Затем пятерке потребуется прийти к общему знаменателю относительно собственно запуска расширения, и уже затем объединение сможет приступить к обсуждению потенциальных новых участников из числа развивающихся стран", - поведала официальный представитель МИД РФ.



"Но мы действительно понимаем – и я надеюсь, что все те, кто адекватно оценивают реальность, понимают – рост интереса к объединению и его возможностям", - заключила Мария Захарова.



Напомним, что сегодня БРИКС заинтересовался не только Иран: сегодня президент Международного форума БРИКС Пурнима Ананд заявила о запросах Турции, Саудовской Аравии и Египта на вступление в объединение.