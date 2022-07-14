В России создан Фонд пенсионного и социального страхования

14 июл. 12:55

Президент России Владимир Путин сегодня подписал указ о создании Фонда пенсионного и социального страхования, документ опубликован на портале правовой информации.

Структуру сформируют путем преобразования Пенсионного фонда России (ПФР) и присоединения к нему Фонда социального страхования РФ (ФСС), - передает РИА Новости.

Объединение функций ПФР и ФСС ускорит получение социальных услуг и сделает этот процесс удобным для граждан, в том числе за счет создания единых офисов клиентского обслуживания, - отмечали ранее в российском правительстве.