Президент РФ подписал закон о ратификации протокола о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Ираном

14 июл. 12:42

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола к временному соглашению, подписанному 17 мая 2018 года и ведущему к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном.

Протокол был утвержден в Иране 14 марта 2022 года. Временное соглашение, которое было подписано в мае 2018 года и вступило в силу в октябре 2019 года, предусматривает преференциальный режим ввоза для ограниченного перечня товаров.

Документ, действие которого продлевается протоколом, формирует главные правила торговли между ЕАЭС и Ираном, в максимально возможной степени приближенные к правилам Всемирной торговой организации (ВТО). В частности, речь идет о применении защитных мер и таможенного администрирования.

"В отношении ограниченной номенклатуры товаров, приведенной в соглашении, принимаются обязательства по отказу от применения количественных запретов и ограничений на ввоз товаров, подпадающих под либерализацию, и положения, закрепляющие базовые стандарты ВТО в части ветеринарных, санитарных и фитосанитарных мер, технического регулирования в отношении таких товаров", - говорится в пояснительной записке к закону.