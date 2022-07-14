Россияне рассказали, где предпочитают проводить отпуск

14 июл. 12:41

Большая часть россиян, 55%, предпочитают летом отдыхать на природе, - следует из результатов опроса, проведенного фондом "Общественное мнение".

Каждый третий предпочитает проводить выходные на даче или в деревне, а санатории и пансионаты выбирают 19% россиян, - передает РИА Новости.

В топ популярных ответов также вошли морские и речные круизы, путешествия на автомобиле, спортивный и культурно-познавательный туризм, а каждый второй хочет поездить по России - побывать на курортах Краснодарского края, в Крыму, на Байкале, если ему оплатят двухнедельную путевку.

Любопытно, что до конца этого года планируют пойти в отпуск лишь 26% опрошенных, 12% респондентов уже отдохнули, а 13% в этом году работают без выходных.