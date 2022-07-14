В США рассказали, как Путин сблизил Саудовскую Аравию с Россией

14 июл. 12:19

Усилия президента России Владимира Путина привели к сближению Саудовской Аравии с Россией, сообщает Wall Street Journal.

Как отметил автор статьи, Путину удалось укрепить отношения с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом, "в то время как большая часть развитых стран избегала его". Он также добавил, что такая связь необходима.

В издании подчеркнули, что американский лидер Джо Байден, напротив, никогда не встречался с наследным принцем и даже не проводил телефонные разговоры, а во время предвыборной кампании заявил, что будет относиться к КСА как к "изгою".

Обозреватель считает, что Эр-Рияд не будет помогать Вашингтону в добыче нефти, несмотря на визит Байдена. По его словам, Саудовская Аравия не пойдет против России.

"Растущее партнерство между Россией и Саудовской Аравией перевернуло с ног на голову договоренность между Вашингтоном и Эр-Риядом о добыче нефти в обмен на безопасность, которая существовала почти полвека и была центральным элементом их отношений", - сказано в публикации.