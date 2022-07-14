Райффайзенбанк увеличит комиссию для держателей валютных счетов

14 июл. 12:13

Райффайзенбанк с 31 июля повысит размер комиссии за обслуживание валютных счетов - с 0,2% до 0,5% в месяц от суммы счета, на котором хранится более 5 тыс в валюте. Также с 18 июля банк устанавливает минимальную сумму исходящего валютного перевода, следует из сообщения кредитной организации в ее официальном Telegram-канале.

"С 31 июля 2022 года мы меняем размер комиссии за обслуживание денежных средств на текущих валютных и брокерских счетах", - отмечается в сообщении, передает ТАСС.

Так, комиссия составит 0,5% в месяц от суммы свыше 5 тыс в валюте счета, а для счетов с суммой более 50 тыс в валюте комиссия будет составлять 1%.

Также с 31 июля изменится комиссия за покупку валюты на брокерский счет - она составит 3% от суммы перевода, а вот комиссия при продаже валюты остается прежней - 0,3%, - уточнили в Райффайзенбанке.