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Убирать улицы Ростова будет аксайская компания

Убирать улицы Ростова будет аксайская компания

Ближайшие три года улицы Ростова будет убирать аксайская компания "М-Стандарт-Юг" - она выиграла аукцион на госзакупках и получит за свою работу почти девять млн рублей.

Ранее депутат Валерий Левченко рассказывал, что в Ростове регулярно убираются только три центральные улицы, а остальные приводят в порядок раз в неделю: в городе грязно из-за нехватки финансирования. Теперь же власти будут платить коммунальщикам по три миллиарда в год, - передает "АиФ-Ростов".

Напомним, именно с этой организацией власти впервые заключили единый контракт на содержание улиц в 2019 году. Тогда мэрия под руководством Виталия Кушнарева выделила ей на два года по миллиарду рублей. В штат аксайской компании входят 279 человек, она финансово устойчива и завершает каждый год с прибылью.

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