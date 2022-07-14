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Мурашко назвал приоритет в сфере здравоохранения

Мурашко назвал приоритет в сфере здравоохранения

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что стабильное лекарственное обеспечение – это один из приоритетов в сфере здравоохранения.

"Бесперебойное лекарственное обеспечение является сегодня одним из приоритетов в сфере здравоохранения. Государству и производителям важно поддерживать диалог, слышать друг друга", - сказал он на встрече с Ассоциацией европейского бизнеса.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы организации госзакупок, регулирования цен на лекарственных препараты, бесперебойность поставок, сервисного обслуживания медицинского оборудования и обновления программного обеспечения.

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