Мурашко назвал приоритет в сфере здравоохранения

14 июл. 11:57

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что стабильное лекарственное обеспечение – это один из приоритетов в сфере здравоохранения.

"Бесперебойное лекарственное обеспечение является сегодня одним из приоритетов в сфере здравоохранения. Государству и производителям важно поддерживать диалог, слышать друг друга", - сказал он на встрече с Ассоциацией европейского бизнеса.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы организации госзакупок, регулирования цен на лекарственных препараты, бесперебойность поставок, сервисного обслуживания медицинского оборудования и обновления программного обеспечения.