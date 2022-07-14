В России свыше 4 тыс человек заразились коронавирусом

14 июл. 11:40

За минувшие сутки в России выявили 4 238 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 987, в Санкт-Петербурге - 297, в Подмосковье - 323. В Краснодарском крае - 89 в Ставропольском крае - 68, в Крыму - 25, в Дагестане - 1, в Кабардино-Балкарии - 4, в Адыгее - 3, в Карачаево-Черкесии - 2, в Чечне - 29, в Ингушетии - 5, в Северной Осетии - 9.

Общее число инфицированных в России достигло 18 476 477.

Госпитализированы за сутки 1 283 человека. Выздоровели 3 090 пациентов, за все время - 17 900 518.

Умерли за сутки 43 человека, с начала пандемии - 381 754.