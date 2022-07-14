Иран в полтора раза нарастит мощности своего нефтехимпрома

14 июл. 11:36

Производственные мощности Ирана в нефтехимии к концу работы администрации Эбрахима Раиси в 2025 году вырастут с 91 млн т до 140 млн т, что означает рост на 54%.

Реализация нефтехимических проектов в целях увеличения производственных мощностей в нефтехимии в стране ускорились годом ранее, уже введено в эксплуатацию несколько проектов, что добавило к нефтехимическим мощностям страны около 7 млн т. Таким образом мощности Ирана по производству нефтехимической продукции 21 марта 2022 г. составили 91 млн т, - передает ИРНА.

Рост продаж продукции нефтехимических комплексов на 4,4% в минувшем году также помог стране в обеспечении валютных доходов.

На сегодня Иран является первой страной в регионе с точки зрения потенциала нефтехимической промышленности, которая играет решающую роль в несырьевой экономике страны, поскольку ее экспорт является вторым по величине источником доходов ИРИ после сырой нефти.