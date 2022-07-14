Посевы в Адыгее атаковал луговой мотылек

14 июл. 11:29

В Адыгее зафиксировали первую за последние 11 лет вспышку опасного вредителя сельхозкультур - лугового мотылька, проинформировала руководитель филиала "Россельхозцентр" по Республике Адыгея Анна Минакова.

"Занос бабочек на территорию республики произошел в конце июня после выпадения обильных осадков и ветровых потоков. Сложно сказать, откуда именно он мигрировал. Погодные условия благоприятствовали активному расселению бабочек во всех районах республики", - приводит слова собеседницы ТАСС.

Специалист отметила, что особенностью этого вида, с которой связаны многие специфические черты его поведения, являются высокая миграционная активность взрослой фазы мотылька и ее конкурентоспособность медоносным пчелам, а также вредоносность гусениц.