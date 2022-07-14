Новый раунд переговоров по зерну пройдут 20-21 июля

14 июл. 11:19

Встреча делегаций Турции, РФ, Украины и ООН по "зерновому вопросу" состоится 20-21 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Предварительно 20-21 июля, но это пока не точно, все согласуется сторонами, корректировки возможны", - сказал собеседник.

Ранее представители РФ, Украины, Турции и ООН провели в Стамбуле переговоры по урегулированию "зернового вопроса", по итогам которых глава МО Турции Хулуси Акар рассказал о достижении договоренности о создании координационного центра в Стамбуле.