Спиленное дерево будет стоить жителю Ингушетии двух лет лишения свободы

14 июл. 11:13

Житель Ингушетии может оказаться за решеткой на два года из-за спиленной ольхи, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Полиция совместно с сотрудниками сунженского лесничества задержала мужчину с бензопилой на окраине станицы Нестеровской. По их данным, местный житель незаконно вырубал деревья. Преступник уже успел спилить ольху высотой в 6 м

Отмечается, что полиция изъяла бензопилу, а в ведомстве добавили, что действия нарушителя попадают под статью "Незаконная рубка лесных насаждений". Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.