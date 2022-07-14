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Спиленное дерево будет стоить жителю Ингушетии двух лет лишения свободы

Спиленное дерево будет стоить жителю Ингушетии двух лет лишения свободы

Житель Ингушетии может оказаться за решеткой на два года из-за спиленной ольхи, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Полиция совместно с сотрудниками сунженского лесничества задержала мужчину с бензопилой на окраине станицы Нестеровской. По их данным, местный житель незаконно вырубал деревья. Преступник уже успел спилить ольху высотой в 6 м

Отмечается, что полиция изъяла бензопилу, а в ведомстве добавили, что действия нарушителя попадают под статью "Незаконная рубка лесных насаждений". Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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