Донские власти задумались о новых коронавирусных ограничениях

14 июл. 11:10

Власти Ростовской области, опасаясь ухудшения эпидемиологической ситуации, призвали жителей региона пройти ревакцинацию, а глава мэрии Шахт Андрей Ковалев записал видеообращение к жителям города.

"Инфекция COVID-19 и ее мутации никуда не исчезли. За последние пять дней в Шахтах заболели пять человек. Вы видите, какая ситуация складывается в ряде стран. При этом в нашем городе ревакцинацию прошло всего 38%, прошу вас пройти ее. Давайте сделаем все, чтобы мы не вернулись в ковидные ограничения, которые были совсем недавно", – поведал чиновник, передает "АиФ-Ростов".

Также донской Роспотребнадзор выпустил памятку о профилактике коронавируса летом, призвав жителей не только ревакцинироваться, но и носить маски в общественных местах.

"Несмотря на отмену большей части ограничений и отсутствие резкого роста заболеваемости инфекцией, риски распространения COVID-19 в летний период сохраняются", – говорится на сайте ведомства.

Напомним, накануне в Ростовской области выявили еще 66 человек с коронавирусом. 15 дончан были госпитализированы из-за осложнений. Коллективный иммунитет составляет 21,2%, но всплеска заражаемости в регионе пока нет.