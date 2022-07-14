"АвтоВАЗ" анонсировал создание нового семейства автомобилей

14 июл. 10:47

Инженеры "АвтоВАЗа" в обозримом будущем планируют создать абсолютно новое семейство автомобилей Lada, в которое войдут автомашины класса С, - заявил президент компании Максим Соколов.

"Уже в долгосрочной перспективе мы планируем использовать совершенно новую российскую платформу. Может быть, даже чуть более высокого класса, нежели та, в которой работает сегодня "АвтоВАЗ" - то есть сегмент В. Будем делать шаги в сторону класса C. Это опять же будет скоординировано с новой стратегией "АвтоВАЗа" и российского автопрома в целом", - рассказал он, передает РИА Новости.

Это будет целая линейка, целое семейство моделей. Она потребует больших инвестиций. Но покупатели вполне заслуженно и обоснованно хотят ездить на современных автомобилях, - добавил он.

Сумму инвестиций топ-менеджер не раскрыл, однако подчеркнул, что перед "АвтоВАЗом" стоит задача глубокой локализации для достижения технологического суверенитета в автопроме, что потребует инвестиций не только со стороны самой компании, но и со стороны поставщиков, партнеров и производителей автокомпонентов. Также "АвтоВАЗ" рассчитывает на поддержку государства.