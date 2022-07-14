В Краснодарском крае спасатели выдвинулись на помощь группе туристов с детьми

14 июл. 10:40

Спасатели выдвинулись на помощь туристам в район долины реки Цахвоа в Краснодарском крае, 10 человек, пятеро из которых несовершеннолетние, не могут преодолеть реку, информирует пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

"В связи с тем, что в горах были обильные осадки и уровень воды в реках поднялся, группа никак не может преодолеть реку Цахвоа - так как в том районе, где они находятся, смыло мосты. К тому же, пятеро из 10 туристов - подростки. <...> к тургруппе выдвинулись две пешие группы спасателей ЮРПСО МЧС", - приводит сообщение ТАСС, уточняя, что туристы уже искали места для перехода реки выше и ниже по течению, но уровень воды высокий, и рисковать они не стали.

Возвращаться к началу маршрута тоже невозможно, так как это займет несколько дней.