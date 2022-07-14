Абхазия просит у России дешевый бензин и электроэнергию

14 июл. 10:22

Находящаяся в Москве с рабочим визитом вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган обсудила с заместителем председателя правительства России Александром Новаком цены на нефтепродукты, ввозимые из России, и вопросы энергообеспечения, - сообщает пресс-служба минэкономики республики.

"Вице-премьер правительства Абхазии, министр экономики Кристина Озган встретилась с заместителем председателя правительства Российской Федерации Александром Новаком. В ходе встречи они обсудили вопросы энергообеспечения республики и ценообразования на нефтепродукты, ввозимые из Российской Федерации", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Цены на нефтепродукты в Абхазии за несколько месяцев выросли более чем на 14 рублей. Так, до их повышения предельная стоимость бензина марки АИ-92 составляла 42 рубля, сегодня он стоит 56 рублей. Бензин АИ-95 стоил 48 рублей, сегодня - от 61 до 65 рублей.

Цены на электроэнергию в Абхазии на фоне энергетического кризиса с 1 июля выросли вдвое.