Москвичам пообещали "бархатный сезон" с 15 июля 

14 июл. 10:21

Несмотря на похолодание, вода в реках и озерах Москвы будет оставаться очень теплой - 22-24 градуса тепла, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, уточнив, что с 15 июля начнется своеобразный "бархатный сезон", когда температура воздуха и воды становятся примерно одинаковы.

"Температура воздуха понижается, но вода остается теплой. Температура в Москве-реке в черте города и южнее сейчас 22-23 градуса, а в малопроточных водоемах, прудах, водохранилищах, озерах, - 23-24 градуса. Можно сказать, что в столице фактически начинается бархатный сезон", - приводит слова собеседник ТАСС.

Синоптик уточнил, что понижение температуры воды возможно позже, но не значительное. "Москве прогнозируется 25-27 градусов тепла, в пятницу - 22-24 градуса тепла, в субботу - 21-23 градуса, в воскресенье - 19-24 градуса, в понедельник - плюс 18-23", - сообщил он.