В столичный регион возвращаются дожди

14 июл. 10:04

Столичный регион сегодня ждет нестабильная погода – будет облачно с прояснениями, ожидаются кратковременные дожди и грозы, а воздух прогреется лишь до плюс 24 градусов, - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Сегодня погода в столичном регионе обусловится влиянием циклона, поэтому будет облачно с неустойчивыми прояснениями, кратковременные дождь, гроза. В городе днем плюс 22-24, в Подмосковье плюс 20-25", - рассказал Тишковец, передает РИА Новости.

Ветер будет дуть южный, его скорость составит 4-9 м/с, при грозе ветер будет порывистым. Атмосферное давление будет падать и достигнет 740 мм рт ст, - добавил синоптик.