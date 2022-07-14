Радикалы из "Хайят Тахрир аш-Шам" задержаны в России

14 июл. 10:01

В нескольких регионах России задержаны пятеро участников запрещенной в стране террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" по подозрению в сборе денег для сирийских боевиков, сообщает пресс-служба ФСБ РФ.

"На территории Кабардино-Балкарской Республики, Астраханской, Волгоградской, Самарской и Московской областей задержаны пять граждан РФ - пособников международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам", в настоящее время действующей на территории Сирии", - сказано в сообщении.

В ведомстве заявили, что задержанные собирали и переводили деньги под видом благотворительности на нужды боевиков, находящихся в подконтрольной террористам идлибской зоне в Сирии.

"По местам проживания задержанных обнаружены и изъяты средства коммуникаций, платежные инструменты, а также иные документальные материалы, подтверждающие их противоправную деятельность", - отметили в пресс-службе.

Стоит добавить, что в данный момент заведены уголовные дела о содействии терроризму.