Население Турции страдает от лесных пожаров

14 июл. 9:48

Минздрав Турции сообщил о 19 пострадавших в результате продолжающихся лесных пожаров в курортной зоне Датча.

"К сожалению, лесной пожар в Датча продолжается. На данный момент в результате инцидента пострадали 19 человек. Лечение 9 человек еще продолжается, 9 человек выписаны, один человек не нуждался в лечении. 84 человек нашего медицинского персонала дежурит в составе 18 машин скорой помощи", - написал министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в своем аккаунте в одной из соцсетей, передает РИА Новости.

Напомним, накануне в турецкой курортной зоне Датча, возник лесной пожар, ликвидировать огонь мешает сильный ветер. К тушению пожара привлечены свыше 10 самолетов и вертолетов, в район бедствия переброшена военная техника. Власти не исключают диверсию и умышленный поджог леса.