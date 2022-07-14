ЦБ Узбекистана введет в оборот банкноту в 200 тыс сумов

14 июл. 9:46

Центробанк Узбекистана с 15 июля введет в оборот новую банкноту номиналом в 200 тыс сумов (около $18), информирует пресс-служба финансового регулятора.

"Центральный банк Узбекистана выпускает в обращение с 15 июля новую банкноту номиналом в 200 тыс сумов", - указано в сообщении.

Уточняется, что тематика оформления новой банкноты посвящена Великому шелковому пути и древней истории Ферганской долины. Купюра изготовлена с использованием всех современных средств защиты: она отпечатана на защищенной бумаге и покрыта специальным лаком.