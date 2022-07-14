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Аномальная жара установится на всей территории Узбекистана

Аномальная жара установится на всей территории Узбекистана

Глава Центральной гидрометеорологической службы сообщил, что с 17 по 22 июля в Узбекистане через территорию Туркменистана установится жара, которая достигнет 47 градусов.

Отмечается, что в Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областях температура воздуха днем будет повышаться до 44-47 градусов.

В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областях прогнозируется от 42 до 45 градусов тепла. В областях Ферганской долины - до 41-43 градусов.

Стоит добавить, что местами по стране возможно усилится ветер до 15-20 м/с, с пыльным поземком. В отдельных районах прогнозируются порывы до 22-25 м/с.

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