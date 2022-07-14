Нефть падает в цене, золото растет

14 июл. 9:32

Вопреки прогнозам аналитиков, запасы нефти США увеличились более чем на 3 млн баррелей, и цены на нефть на публикации этих данных снова пошли вниз: так, сентябрьские фьючерсы на эталонный сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures накануне дешевели на 0,56%, до $98,93 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть WTI на август на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) также падала на 0,30%, до $95,55 за баррель.

А вот цена на золото растет на фоне снижения доходности американских госбондов – так, цена августовского фьючерса на этот металл на нью-йоркской бирже Comex росла на $11,05, или на 0,64%, до $1735,85 за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,05%, до $19,163 за унцию, - пишет 1prime.ru.

Гособлигации США являются альтернативной золоту инвестицией, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.