Инфляция в Казахстане достигла рекордных показателей

14 июл. 9:30

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на расширенном заседании правительства республики, признал рекордные показатели инфляции.

При этом, как сообщил глава государства, Казахстан продолжает стабильно развиваться, несмотря на сложные геополитические вызовы. "Экономика выросла на 3,4%, а реальный сектор – на 4,1%. В частности, значительный прогресс был достигнут в области обрабатывающей промышленности", – цитирует его oqu.news.

Однако, по словам Токаева, инфляция впервые с 2015 года достигла рекордных показателей – 14,5%.