Бердымухамедов приедет в Узбекистан

14 июл. 9:22

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов 14.15 июля посетит с официальным визитом Узбекистан, сообщает

Как сообщает UzDaily, туркменский лидер обсудит со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым вопросы дальнейшего развития и укрепления двусторонних отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, расширения многопланового сотрудничества между двумя странами.

Главы государства также обратят внимание на перспективы практического взаимодействия по ключевым направлениям, включая наращивание объемов взаимной торговли, налаживание промышленной кооперации, эффективное задействование транспортно-транзитного потенциала, реализацию важных проектов в водохозяйственной сфере, активизацию межрегиональных контактов и продолжение программ культурно-гуманитарного обмена.

Кроме того, лидеры стран обменяются мнениями по международной проблематике и обсудят актуальные аспекты регионального сотрудничества. По итогам двусторонних переговоров будет принято Совместное заявление и подписание пакета двусторонних документов.

Стоит добавить, что в программу визита Бердымухамедова включены встречи в парламенте Узбекистана и посещение достопримечательностей в Самарканде.