Россия в шесть раз сократила набор узбекских трудовых мигрантов

14 июл. 9:21

С начала текущего 2022 года Россия почти в шесть раз сократила организованный набор трудовых мигрантов из Узбекистана, работать в Россию через оргнабор выехали 3906 узбекистанцев, - сообщило Агентство по внешней трудовой миграции.

В первом полугодии 2021 года таким способом на работу в Россию отправились 22 116 граждан Узбекистана, - пишет "Даракчи".

По последним данным, на 1 января 2022 года в России работали 1,2 млн граждан Узбекистана, или около 70% от общего числа граждан страны, находящихся на заработках за рубежом, и как показывают соцопросы, 59% из них, временно работающих на территории РФ, пока не планируют возвращаться домой.

Напомним, соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы в России было подписано 5 апреля 2017 года.