Байден и Лапид подпишут декларацию о недопущении получения Ираном ядерного оружия

14 июл. 9:16

Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Яир Лапид в четверг на двусторонней встрече в Иерусалиме подпишут совместную декларацию, в которой обязуются не допускать появления у Ирана ядерного оружия, сообщил представитель вашингтонской администрации высокого ранга.

"Декларация весьма значительна и включает в себя обязательство никогда не допускать получения Ираном ядерного оружия, а также [обещание] бороться с дестабилизирующей деятельностью Ирана, особенно с угрозами с его стороны в отношении Израиля", - сказал он.

Кроме того, в документе будет содержаться подтверждение поддержки "Авраамовых соглашений" о нормализации отношений между Израилем и некоторыми арабскими странами.

Также стороны обсудят ситуацию на Украине. "Я не буду вдаваться в конкретные формы поддержки. Израиль только вчера объявил о [поставках Украине] защитного снаряжения и других видов гуманитарной помощи", - добавил чиновник.