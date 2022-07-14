СМИ: Россия и Украина договорились по зерну в Турции

14 июл. 9:11

Украина готова для возобновления экспорта своего зерна через Черное море частично разминировать порты и подходы к ним, а также прекратить огонь для прохождения караванов судов с зерном, - сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Согласно всеобъемлющему соглашению, достигнутому накануне, зерно может быть отправлено из трех украинских портов в конвоях, сопровождаемых украинскими кораблями, с прекращением огня для защиты судов в пределах географических границ и некоторыми операциями по разминированию", - пишет издание, передает "Интерфакс".

При этом газета называет договоренности, достигнутые на переговорах представителей России, Турции Украины и ООН в Стамбуле, как "всеобъемлющее соглашение", отмечая, что технические детали еще предстоит проработать, в том числе то, как будет проходить разминирование вокруг украинских портов. Украина первоначально сообщила ООН, что безопасный проход через ее минные поля может быть нанесен на карту, "но так называемые плавающие мины также должны быть обезврежены".

В соответствии с договоренностями, ВМС Турции будут инспектировать пустые суда, заходящие в украинские порты, чтобы развеять опасения России по поводу того, что корабли могут быть использованы для транспортировки западного оружия Вооруженным силам Киева. Также в ходе переговоров их участники договорились создать координационный центр в Стамбуле по решению вопроса экспорта украинского зерна", - заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

Представители Турции, России и Украины планируют провести еще одну встречу на следующей неделе.