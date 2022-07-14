Эрдоган созвонился с королем Саудовской Аравии

14 июл. 8:34

Состоялся телефонный разговор президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда. Об этом сообщили в управлении по коммуникациям администрации президента Турции.

В ходе беседы стороны поздравили друг друга с Курбан-Байрамом.

Реджеп Тайип Эрдоган и Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд также поговорили о нынешнем состоянии отношений между Турцией и Саудовской Аравии.

Кроме того, лидеры двух стран обсудили ряд региональных вопросов, передает агентство Anadolu.