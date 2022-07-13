Армения вновь обстреляла Кельбаджар

Министерство обороны Азербайджана сообщает, что в полдень позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу в Кельбаджарском направлении.
"В полдень 13 июля подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Зяркенд Басаркечярского района на государственной границе подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенного пункта Йухары Айрым Кельбаджарского района", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В минобороны добавили, что в результате адекватных ответных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, противник был подавлен.