Армения вновь обстреляла Кельбаджар

13 июл. 23:46

Министерство обороны Азербайджана сообщает, что в полдень позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу в Кельбаджарском направлении.

"В полдень 13 июля подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Зяркенд Басаркечярского района на государственной границе подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенного пункта Йухары Айрым Кельбаджарского района", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В минобороны добавили, что в результате адекватных ответных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, противник был подавлен.