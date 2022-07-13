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Житель Петропавловска выловил ружье на рыбалке

Житель Петропавловска выловил ружье на рыбалке

Неожиданный улов попался жителю Петропавловска, на удочку он поймал охотничье ружье.

Как пишет Sputnik Казахстан, трофей достался 26-летнему местному жителю. Случай произошел на реке Ишим в районе поселка Борки.

"С его слов, леска зацепилась за что-то тяжелое. Это оказалось ружье. О своей находке молодой человек сообщил на пульт 102", - сообщает пресс-служба департамента полиции по области.

В ведомстве отметили, что выловленное ружье направлено на экспертизу, а по завершении исследования его уничтожат.

Стоит добавить, что действия молодого рыбака оценили в департаменте. По словам и. о. главы управления административной полиции ДП СКО Ерлана Мадиева, мужчина поступил правильно, незамедлительно сообщив в полицию.

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