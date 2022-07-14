Старый политический порядок на Шри-Ланке рухнул; что будет дальше

Общественный гнев в Шри-Ланке вылился на президента Готабаю Раджапаксу, чья администрация вынудила Шри-Ланку просить финансовую помощь у Международного валютного фонда после объявления дефолта по внешнему долгу впервые с обретения независимости от колониальной Великобритании в 1948 году.

На этой неделе Раджапакса бежал из страны во вторник, а премьер-министр Ранил Викремесингхе объявил чрезвычайное положение, пишет The Guardian. Тысячи протестующих не уходят с улиц: они заняли несколько правительственных зданий, требуя, чтобы оба лидера сложили с себя полномочия. Ходят слухи, что Раджапакса планирует военный переворот или агрессивное подавление протестующих. Его обвиняют в военных преступлениях, а также в неграмотном экономическом и политическом управлении, которое привело к банкротству страны с населением в 22 млн человек.

Вопрос в том, что будет дальше на Шри-Ланке. Идут разговоры о том, кто станет следующим президентом. Многие считают, что наиболее вероятный кандидат - нынешний спикер парламента. Очевидно, что любое демократически выбранное политическое руководство должно восстановить определенный уровень стабильности, однако до этого оппозиции необходимо обеспечить согласие между парламентскими партиями в отношении переходного периода.

Первым шагом станет назначение президента на ограниченный период времени. Он должен инициировать процесс упразднения исполнительной президентской власти, за которым последует роспуск парламента. На каждом этапе оппозиции необходимо обеспечить верховенство закона и права граждан Шри-Ланки. На момент написания статьи, главная оппозиционная партия, Самаги Джана Балавегая (Объединенная народная сила), у которой 50 мест в парламенте из 225 членов, отчаянно пыталась достичь консенсуса с другими партиями.

Будет непросто восстановить разрушенную экономику и решить проблемы страны, которая более четырех десятилетий страдала от конфликтов, природных катаклизмов и экономического коллапса. Поскольку ситуация с бедностью усугубляется, любое будущее правительство должно предложить немедленное решение, в частности, поддержку неимущих, чтобы стабилизировать ситуацию в стране. Соседние государства, в том числе Индия, уже сообщили, что их помощь будет ограниченной, а кредит МВФ будет предоставлен на определенных условиях. Шри-Ланке необходима действенная система финансового управления и антикоррупционные меры, чтобы вернуть себе международное доверие и авторитет.

Опыт Шри-Ланки войдет в историю тем, что лидеры, не сумевшие принять правильные решения и взять на себя ответственность, оказались в кризисе, усугубленном конфликтом в Европе и проблемами глобальных цепочек поставок. Это привело к тому, что страна была втянута в нисходящую спираль. Решения президента Раджапаксы усугубили и без того плачевное состояние экономики, спровоцировав продовольственный, энергетический и гуманитарный кризис.

При этом Шри-Ланке удалось создать имидж страны, которая объединила усилия в массовом протесте и мирно добилась того, чего не смог обеспечить избирательный процесс. Если Раджапакса уйдет в отставку в изгнании, он положит конец правлению влиятельной политической династии, находившейся у власти более двух десятилетий.

Переворот на деле оказался революцией без кровопролития. Шри-Ланка может служить примером другим странам, где люди аналогичным образом могут обеспечить позитивные изменения. Шри-Ланка - уникальное место с точки зрения географического положения, истории и народного опыта. В стране множество линий разлома, где пересекаются этнические и религиозные интересы, на которых укоренился сингальский буддийский национализм. Сейчас эти линии разлома потеряли свою актуальность, а люди смогли самоорганизоваться, чтобы выразить протест.