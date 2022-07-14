Новый бренд "Со вкусом Сочи" появился на Кубани

14 июл. 7:31

Бренд "Со вкусом Сочи" будет развиваться на черноморском курорте, сообщил глава города Алексей Копайгородский.

"У нас много сельхозпроизводителей, чья экопродукция пользуется большим спросом у горожан, ее любят, и за ней едут к нам туристы", - объяснил он в своем телеграм-канале.

В Сочи можно попробовать чай на плантации, сыр прямо на ферме, мед с пасеки. В городе успешно развиваются агрокомплексы и экофермы.

По словам мэра, в рамках поддержки отрасли на курорте проводится фестиваль "Еда не дома", а до конца июля в Сочи откроют семь новых "фермерских двориков".