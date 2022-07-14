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В Грузии будут жестче наказывать за вред окружающей среде

В Грузии будут жестче наказывать за вред окружающей среде

Проект "Технического регламента об утверждении правил денежного возмещения ущерба окружающей среде" был принят парламентом Грузии.

Проект документа был внесен на рассмотрение министерством охраны окружающей среды и сельского хозяйства, он подготовлен в соответствии с законом Грузии "Об экологической ответственности", - передает Sputnik Грузия.

В ведомстве пояснили, что его целью является определение правил расчета ущерба, причиненного окружающей среде, и денежной компенсации причиненного ущерба, если речь идет не о значительном ущербе.

Согласно постановлению правительства Грузии, в отдельных случаях  правила расчета ущерба окружающей среде будут ужесточены - например, при незаконном использовании лесных ресурсов, некоторых видов полезных ископаемых, а также видов животного мира, таких как стервятник, красноголовый сокол, кавказский улар и другие.

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