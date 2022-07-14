В Грузии будут жестче наказывать за вред окружающей среде

14 июл. 6:29

Проект "Технического регламента об утверждении правил денежного возмещения ущерба окружающей среде" был принят парламентом Грузии.

Проект документа был внесен на рассмотрение министерством охраны окружающей среды и сельского хозяйства, он подготовлен в соответствии с законом Грузии "Об экологической ответственности", - передает Sputnik Грузия.

В ведомстве пояснили, что его целью является определение правил расчета ущерба, причиненного окружающей среде, и денежной компенсации причиненного ущерба, если речь идет не о значительном ущербе.

Согласно постановлению правительства Грузии, в отдельных случаях правила расчета ущерба окружающей среде будут ужесточены - например, при незаконном использовании лесных ресурсов, некоторых видов полезных ископаемых, а также видов животного мира, таких как стервятник, красноголовый сокол, кавказский улар и другие.