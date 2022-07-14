В Ставрополе строится скейт-парк

14 июл. 5:26

В Центральном парке Ставрополя строится современный скейт-парк для профессионалов и любителей экстремальных видов спорта, сообщил глава города Иван Ульянченко.

По его словам, в настоящее время идет монтаж 10 фигур и отдельных элементов. "Все работы проходят под контролем городской велошколы. Ведь именно этим ребятам здесь заниматься и тренироваться", - сказал он, передает "АиФ-Ставрополье".

Уточняется, что скейт-парк ориентирован на велоспортсменов, так как здесь появятся более высокие и массивные фигуры, чем на других экстримплощадках. Особенностью локации станет большая двойная рампа – почти 200 кв м разнообразных радиусов и высот.