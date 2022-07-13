В кубанский Ейск из Ростова отправится туристический поезд

13 июл. 23:29

Уже в эту субботу, 16 июля, из Ростова-на-Дону в кубанский Ейск отправится в двухдневный железнодорожный экскурсионный тур в станицу Должанскую и город Ейск.

Поезд будет отправляться из Ростова в 6:45 и прибывать в Ейск в 9:56. Обратно в Ростов он будет отправляться в 17:45 и приезжать в 20:42. Стоимость такой поездки составит 7 тыс 900 рублей, в тур включено проживание (двухместное размещение), экскурсия в этно-комплексе "В гости к Атаману", экскурсия по Ейску и два завтрака, - передает портал Юга.ру.

В экскурсию по городу входят прогулка по Таганрогской набережной, Ейской косе и посещение памятников Нонны Мордюковой и Сергея Бондарчука, сообщает сайт СКЖД.

Пока поездки организуют 16-17 и 23-24 июля.