Названы самые популярные для отдыха в бархатный сезон города России

14 июл. 0:23

По данным сервиса Туту.ру, главным туристическим направлением с 1 июля по 30 сентября станет Сочи.

Москва-Сочи и во второй половине летнего сезона будет самым популярным авианаправлением, сообщает пресс-служба сервиса, исходя из данных бронирования авиабилетов. ”В целом на этот курорт оформляется примерно каждый пятый билет из разных городов России", - говорится в сообщении.

Также популярны поездки в Калининград, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Махачкалу.

При этом 70% приобретенных на третий квартал года билетов приходятся на июль.