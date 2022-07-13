В развитие туризма на Ставрополье инвестируют 60 млрд рублей

13 июл. 23:14

До 2025 года на Ставрополье будет реализовано 44 инвестпроекта в сфере туризма, - сообщил министр туризма и оздоровительных курортов края Александр Сысоев.

"Планы обширные – в проекты планируется инвестировать не менее 60 млрд рублей", - рассказал Сысоев, передает "Интерфакс".

Также в регионе начата работа по созданию в четырех городах-курортах особых экономических зон (ОЭЗ) санаторно-курортного и туристско-рекреационного назначения, общая площадь которых составит около 1 тыс га.

Для всех создаваемых ОЭЗ уже есть инвесторы, - добавил глава Минтуризма региона.