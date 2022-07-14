Казахстанский фильм “Счастье" покажут на кинофестивале имени Тарковского “Зеркало"

14 июл. 4:35

Драма "Счастье" казахстанского режиссера Аскара Узабаева и продюсера Баян Алагузовой будет участвовать в международном конкурсе имени Тарковского "Зеркало".

Фестиваль, который в этом году посвящен 90-летию режиссера Андрея Тарковского, откроется 22 июля в Юрьевце - родном городе режиссера, показы кинопрограмм состоятся в Иванове.

"Этот год стал настоящим вызовом для фестиваля. Но благодаря работе всей команды удалось собрать конкурсную программу с фильмами из самых разных стран, сформировать международное жюри и масштабно отметить 90-летие со дня рождения Андрея Тарковского. Безусловно, фестиваль претерпит в будущем некоторые изменения, но свою ключевую задачу по выстраиванию культурных мостов он сохранит", - рассказал директор смотра Константин Нафиков.

Завершится кинофестиваль 27 июля в Москве, запланирован специальный показ в Государственной Третьяковской галерее.

Председателем жюри в этом году станет советский и узбекский режиссер, классик авторского кино и однокурсник Тарковского по ВГИКу Али Хамраев.

В конкурсной программе фестиваля участвуют восемь фильмов.