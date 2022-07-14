РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Французский институт вручит приз за “Лучший азербайджанский документальный фильм”

Французский институт вручит приз за “Лучший азербайджанский документальный фильм”

Французский институт в Азербайджане вручит приз победителю международного кинофестиваля  DokuBaku International Documentary Film Festiva в номинации “Лучший азербайджанский документальный фильм”.

Победитель получит авиабилеты во Францию и обратно, а также сумму в размере 500 евро для покрытия расходов на проживание в Биаррице, где с 20 по 28 августа 2023 года состоится международный фестиваль документального кино FIPADOC 2023.

Лауреат получит приз за три месяца до начала смотра и примет участие в конкурсе.

 

 

585 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version