В Грузии появится каток международного стандарта

14 июл. 2:36

В Грузии в следующем году начнется строительство ледового катка международного стандарта. Об этом сообщила сегодня министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани.

Каток будет построен в рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного 13 июля Цулукиани и президентом Международной федерации хоккея (IIHF) Люком Тардифом.

Меморандум нацелен на сотрудничество сторон в вопросе развития хоккея в Грузии. "По моей просьбе господин президент выразил готовность помочь с техническим консультированием и с разработкой проекта катка", - цитирует Цулукианиа "Sputnik Грузия".

Она также отметила, что в будущем Грузия сможет принимать на этом катке международные соревнования.