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В Грузии появится каток международного стандарта

В Грузии появится каток международного стандарта

В Грузии в следующем году начнется строительство ледового катка международного стандарта. Об этом сообщила сегодня министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани.

Каток будет построен в рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного 13 июля Цулукиани и президентом Международной федерации хоккея (IIHF) Люком Тардифом.

Меморандум нацелен на сотрудничество сторон в вопросе развития хоккея в Грузии.  "По моей просьбе господин президент выразил готовность помочь с техническим консультированием и с разработкой проекта катка", - цитирует Цулукианиа "Sputnik Грузия".

Она также отметила, что в будущем Грузия сможет принимать на этом катке международные соревнования.

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