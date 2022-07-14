Лучший бомбардир чемпионата России может продолжить карьеру в Португалии

14 июл. 1:34

Лучший бомбардир чемпионата России по футболу сезона 2021/22 Гамид Агаларов может перебраться в Португалию. Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист Роман Нагучев.

По его словам, в услугах 21-летнего форварда "Уфы" заинтересован "Маритиму". Соответствующую информацию также подтвердил генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов.

"Есть и интерес от других европейских клубов. Переговоры с "Ахматом"? Они идут, но об их ходе лучше спросить у отца игрока", - цитирует Газизова РИА Новости.

Напомним, по итогам минувшего сезона "Уфа" вылетела из РПЛ, проиграв в стыковых матчах "Оренбургу".