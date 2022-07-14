Переход Индии на расчеты в рупиях поможет ей торговать с Россией 

На этой неделе Резервный банк Индии (ЦБ Индии) представил новый механизм международных торговых расчетов в рупиях, чтобы увеличить объемы экспорта и упростить импорт. Как отмечает Reuters со ссылкой на экспортеров и экономистов, кроме продвижения использования местной валюты на международном уровне, такая мера поможет укрепить торговые связи со странами, находящимися под западными санкциями, в частности, с Россией и Ираном. Москва ведет переговоры с Индией, Ираном, Египтом и другими странами об отказе от доллара и евро при проведении торговых операций.

Как будет работать новая система?

Чтобы обеспечить проведение международных торговых операций в рупиях, международный банк должен будет открыть счет востро (счет, который открывает иностранных банк в банке-резиденте) в одном индийских банков. Индийским банкам будет необходимо получить от Резервного банка Индии разрешение на деятельность в качестве банков-корреспондентов. Индийские импортеры таких товаров и сырья, как например, нефть и уголь, будут переводить рупии на новые счета. В дальнейшем они могут быть использованы для того, чтобы платить индийским экспортерам в местной валюте. Как сообщает Резервный банк, остатки средств на счетах могут быть вложены в государственные облигации или использованы для финансирования проектов.

Какие страны заинтересованы в использовании новой модели

Экспортеры уверены, что решение Резервного банка поддержит торговлю со странами, находящимися под санкциями, в частности, с Россией и Ираном, а также с африканскими, южноамериканскими государствами и соседней Шри-Ланкой, у которых проблемы с доступом к твердой валюте. Тем не менее Резервный банк конкретные страны не назвал. Экспортеры предлагали индийскому правительству создать подобный механизм по аналогии с более ранней системой, представленной в 2012 году, для торговли с Ираном после того, как США и другие западные страны ввели против республики финансовые санкции.

Обменный курс

Обменный курс между индийской валютой и валютами торговых партнеров будет определяться рынком, а расчеты производится в рупиях. Банкам будет позволено предоставлять аккредитивы, банковские гарантии и авансовые платежи экспортером для проведения торговых транзакций.

Нынешняя система платежей

Сейчас международные финансовые операции в основном проводятся в иностранной валюте, в частности американских долларах, британских фунтах, евро и иенах. Платежи в рупиях осуществляются только с некоторыми соседними странами, например, с Непалом и Бутаном. За импорт индийские компании в основном платят в иностранной валюте. Экспортеры в большинстве случаев получают иностранную валюту, а затем переводят ее в рупии.

Влияние на торговлю со странами, попавшими под санкции

Трейдеры приветствуют новый механизм, который, как они надеются, увеличит промышленный, фармацевтический и продуктовый экспорт в Россию и в другие страны, по крайней мере, на несколько миллиардов долларов в год, а импорт нефти станет дешевле. Ряд сырьевых трейдеров поддерживает связи с покупателями из России, ожидая, что механизм начнет работать в ближайшие дни. Индийский экспорт в Иран практически удвоился после создания в 2012 году механизма частичного расчета в рупиях, а нефть поставлялась со скидкой.

Каковы преимущества для Индии

Решение Резервного банка может в некоторой степени остановить рост торгового дефицита страны, снизив стоимость сырьевого импорта, считают аналитики, отмечая, что импорт нефти из России значительно вырос в последние месяцы. По словам правительственных чиновников, Индия будет с крайней осторожностью интернационализировать местную валюту, учитывая сопутствующие риски для экономики, в частности уязвимость перед глобальными потрясениями, биржевыми пузырями и волатильностью обменного курса.