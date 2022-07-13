Самые высотные качели в Европе установят на небоскребах Москвы

13 июл. 22:42

На крышах 180-метрового комплекса небоскребов, строящегося на Кутузовском проспекте, появятся самые высотные в Европе Качели, сообщает пресс-служба "Аеон Девелопмент", девелопера проекта.

Напомним, самыми высотными считаются качели на верхних этажах башни A"Dam Toren в Амстердаме. Сооружение Over The Edge располагается на 100-метровой высоте, у самого края крыши, и ориентировано на любителей экстремального отдыха.

"Впервые качели появятся на крышах комплекса небоскребов River Park Towers Кутузовский. Площадь каждой крыши - около 550 "квадратов". Многослойные стеклянные ограждения высотой в четыре метра будут гарантировать посетителям полную безопасность", - говорится в сообщении.

Концепция кровель создана при участии бюро Wowhaus. Кроме качелей, на крышах появятся пляжи с джакузи и лежаками, а также купольные беседки-иглу.